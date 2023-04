Der ukrainische Verteidigungsminister hatte in einem Interview die eigenen Kriegsverluste mit den türkischen Erdbebenopfern verglichen. Nach einigen Stunden entschuldigte er sich für seine Aussagen.

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat sich bei der Türkei für seinen Vergleich der ukrainischen Kriegsverluste mit türkischen Erdbebenopfern entschuldigt. „Die Ukraine hat Mitgefühl mit dem türkischen Volk“, schrieb der 56-Jährige am Montag beim Kurznachrichtendienst Twitter. Zuvor hatte Resnikow im Interview der spanischen Zeitung „La Razón“ gesagt, dass die Verluste der ukrainischen Armee unter der Zahl der Erdbebentoten in der Türkei lägen. Konkretere Angaben könne er aufgrund der Geheimhaltung nicht machen. Bei dem Erdbeben Anfang Februar starben allein in der Türkei über 50.000 Menschen.

Den Ukrainern sei klar, dass die Türkei Tausende unschuldiger Menschen – Freunde und Nachbarn – begraben müsse, meinte der Minister in Kiew. „Ich bin unseren türkischen Freunden für ihre unerschütterliche Unterstützung und ihre feste Haltung zur (von Russland annektierten Halbinsel) Krim seit Beginn der russischen Invasion dankbar.“

Die Ukraine verteidigt sich seit knapp 14 Monaten mit westlicher Hilfe gegen einen russischen Einmarsch. Auch die Türkei liefert Rüstungsgüter wie Kampfdrohnen und gepanzerte Fahrzeuge an die Ukraine. Ankara ist zugleich ein wichtiger Vermittler zwischen den verfeindeten Nachbarstaaten.

dpa/dtj

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …