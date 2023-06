Türkischer Grenzfluss wimmelt derzeit von Menschen, die nach Europa wollen

Mehr als 200 Migranten gelangten in den letzten Tagen über den Grenzfluss Meriç von der Türkei nach Griechenland. Athen bittet das Nachbarland, weitere illegale Einreisen zu verhindern.

An der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland sind am Sonntag etwa 80 Migranten über den Grenzfluss Meriç in die EU gelangt, darunter zahlreiche Kinder. Nach Angaben der griechischen Behörden wurden sie auf einer kleinen Insel entdeckt, die zu Griechenland gehört, und dann in Sicherheit gebracht. Die Regierung in Athen bat das Nachbarland, weitere illegale Einreisen zu verhindern. Nach Medienberichten warten auf der türkischen Seite des Flusses Hunderte Menschen auf eine Gelegenheit, in die EU zu kommen.

Griechenland hatte bereits am Donnerstag 138 Migranten aufgenommen, die auf einer kleinen Flussinsel festsaßen. Die türkischen Behörden hätten sie gewähren lassen, hieß es seitens des griechischen Grenzschutzes.

Die griechische Regierung will wegen der Migration die Grenze im Nordosten des Landes fast vollständig abriegeln. Ein 35 Kilometer langer Zaun entlang des Meriç (griechisch: Evros) wird zurzeit um 80 Kilometer verlängert. Der Grenzschutz verhinderte vergangenes Jahr nach eigenen Angaben mehr als 250.000 illegale Einreisen über den Fluss. Viele Migranten kommen aus Konfliktregionen wie Syrien, Afghanistan und Pakistan.

dpa/dtj

