Türkische Medien berichten, Präsident Recep Tayyip Erdoğan sei krank – wie ernst, ist unklar. Krankheitsbedingt habe er mehrere Termine absagen müssen. Immer häufiger gibt es Spekulationen um Erdoğans Gesundheitszustand.

Türkische Medien berichten von einer Erkrankung des Präsidenten. Recep Tayyip Erdoğan müsse deswegen mehrere Termine absagen, hieß es. Einzelheiten wurden bislang nicht bekannt. Unter den abgesagten Terminen sei auch das Treffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG), das morgen im spanischen Granada stattfindet. Der AKP-Chef hatte zuletzt den Ton gen Europa wieder verschärft.

Erdoğan, mittlerweile 69 Jahre alt, ist stets bemüht, ein agiles Bild in der Öffentlichkeit abzugeben. In den vergangenen Jahren wurden seine Auftritte aber auch immer wieder von Aussetzern und Konzentrationsschwächen begleitet. Erst Ende April musste er – mitten im so wichtigen Wahlkampf um die türkische Präsidentschaft (DTJ-Online berichtete) – ein TV-Interview abbrechen.

Wie steht es um Erdoğan wirklich?

Es sind Vorfälle wie dieser, die Zweifel an der Gesundheit des mächtigen Mannes am Bosporus nähren. Seit 20 Jahren ist Erdoğan an der Macht, Pausen genehmigt er sich selten. Und immer häufiger gibt es Spekulationen um seinen Gesundheitszustand. Als Alleinherrscher ist alle Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet.

Aussagen aus Erdoğans Vergangenheit – als aufstrebender Jungpolitiker warf er älteren Spitzenpolitikern vor, nicht mehr in der Lage zu sein, das Land zu regieren – fallen ihm nun auf die Füße. Wie steht es um den Langzeit-Präsidenten der Türkei wirklich?

