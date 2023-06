Überschwemmungen nach Starkregen in Ankara

Starke Regenfälle haben in Ankara Überschwemmungen ausgelöst. Autos wurden weggespült, eine Familie musste sich aus einem Fahrzeug retten. Auch andere Regionen, darunter Antalya, sind betroffen.

Starker Regen hat in der türkischen Hauptstadt Ankara zu Überschwemmungen geführt. Straßen verwandelten sich am Sonntag zu Flüssen und Autos wurden weggeschwemmt, wie auf Bildern zu sehen war. Der Sender NTV zeigte, wie eine Familie, die mit ihrem Auto von den Wassermassen eingeschlossen wurde, aus dem Fenster kletterte und sich in Sicherheit brachte.

Değerli hemşehrilerim, Ankara'da afet seviyesinde yaşanan sağanak yağışlar ve dolu yağışı nedeniyle Ankara Çayı tam kapasiteye ulaştı, taşma noktasına geldi. Bu durum altyapı hatlarımızı doldurmakta ve deşarj sürecini uzatmaktadır. Sahadayız, teyakkuz halindeyiz. Tüm ihbarlara… pic.twitter.com/JH9GEAdNRk — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 11, 2023

Vor einer Woche war es bereits am Schwarzen Meer zu Überschwemmungen gekommen, dabei kamen mindestens drei Menschen ums Leben. Der Wetterdienst gab für den Beginn der Woche eine weitere Unwetterwarnung für das Schwarze Meer sowie für die Ägäis und den westlichen Mittelmeerraum heraus. Starker Regen könne zu Sturzfluten führen, es werde zudem Sturm erwartet. Auch die Urlaubsregion Antalya sei betroffen.

dpa/dtj

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …