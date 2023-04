Historischer Erfolg: Der türkische Turner Adem Asil hat bei der Turn-Europameisterschaft in Antalya Gold gewonnen – eine beeindruckende Leistung des 24-Jährigen.

Der türkische Turner Adem Asil hat bei der Europameisterschaft in Antalya eine historische Goldmedaille gewonnen. Der 24-Jährige sicherte sich mit einer Gesamtpunktzahl von 84,965 Zählern den Sieg im Mehrkampf-Wettkampf vor dem Briten Jake Jarman und dem Ukrainer Illia Kowtun.

Asil, der in Ägypten geboren wurde, hatte bereits in der Qualifikation eine starke Leistung gezeigt und sich als Erster für das Finale qualifiziert. Im Mehrkampf-Finale zeigte er seine Stärke an allen sechs Geräten – Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck. Besonders beeindruckend war seine Leistung am Reck, wo er eine spektakuläre Übung zeigte und eine hohe Punktzahl erzielte.

Glückwünsche via Social Media

Für Adem Asil war es ein historischer Moment, denn er ist der erste türkische Turner, der bei einer Europameisterschaft Gold gewinnen konnte. Das Publikum in der Halle bejubelte ihn ausgiebig und auch auf Social-Media-Plattformen wie Twitter und Instagram wurde er von zahlreichen Fans gefeiert.

Asil begann bereits in jungen Jahren mit dem Turnen und trainiert seit vielen Jahren hart, um auf diesem Niveau zu turnen. Sein Erfolg bei der Europameisterschaft ist ein Beweis für seine harte Arbeit und seine Entschlossenheit.

Deutsches Talent Brendel lobt Asil

Der deutsche Turner Pascal Brendel, der in seinem ersten EM-Finale den achten Platz belegte, lobte Adem Asil für seine herausragende Leistung. Der 19-Jährige aus Wetzlar sagte: „Adem hat eine unglaubliche Leistung gezeigt und verdient diesen Sieg. Es ist inspirierend, jemanden wie ihn zu sehen, der so hart arbeitet und seine Ziele erreicht.“

Auch der türkische Nationaltrainer freute sich über den Erfolg seines Schützlings: „Adem hat hart trainiert und es verdient, bei dieser Europameisterschaft zu gewinnen. Wir sind sehr stolz auf ihn und seine Leistung.“

Asils nächstes Ziel: Olympia 2024

Für Adem Asil ist dieser Sieg jedoch nur der Anfang. Er kündigte bereits an, dass er weiter hart arbeiten und sich auf die kommenden internationalen Wettkämpfe vorbereiten werde. Sein Ziel sei es, bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris an den Start zu gehen und eine Medaille für die Türkei zu gewinnen.

Asils Erfolg bei der Europameisterschaft ist ein Beispiel dafür, dass harte Arbeit, Entschlossenheit und ein Ziel vor Augen zu großen Erfolgen führen können. Er hat gezeigt, dass auch in einer Sportart, die in der Türkei nicht so bekannt ist, große Erfolge möglich sind.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …