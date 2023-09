Deutsche Schule führt Türkisch als zweite Fremdsprache ein

Eine Gesamtschule in Hessen bietet ab sofort Türkisch als zweite Fremdsprache an. Im vergangenen Jahr war ein ähnlicher Versuch aufgrund mangelnder Anmeldungen gescheitert. Doch in diesem Schuljahr konnte die Mindestteilnehmerzahl erreicht werden.

Lollar, eine Stadt in Mittelhessen, in der die türkische Sprache auf den Straßen oft zu hören ist, bietet Schülerinnen und Schülern nun eine Möglichkeit, sie zu erlernen. Die Clemens-Brentano-Europaschule (CBES) erweitert ihr Fremdsprachenangebot um Türkisch, das neben Spanisch, Französisch und Latein gewählt werden kann.

Gegenüber der „Gießener Allgemeinen“ äußerte sich Andrej Keller, der Schulleiter der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, positiv über die ersten Stunden des Türkisch-Unterrichts und berichtete vom großen Interesse. Nicht nur türkische Muttersprachler hätten bisher von der Möglichkeit Gebrauch gemacht. Der Unterricht werde von einem erfahrenen Lehrer geleitet, der bereits in Nordrhein-Westfalen Türkisch unterrichtet habe.

Mindestteilnehmerzahl in den siebten Klassen erreicht

Zusätzlich steht ein junger Turkologe als Unterstützung zur Verfügung, um sicherzustellen, dass die Schülerinnen und Schüler die bestmögliche Bildung erhalten. Die größte Herausforderung bestand indes darin, die Mindestteilnehmerzahl in den siebten Klassen zu erreichen. Damit war man letztes Jahr gescheitert. Dies wurde diesmal durch eine längere Vorlaufzeit ermöglicht. Das Türkisch-Angebot ist vorerst bis zur zehnten Klasse gesichert und grundsätzlich nicht befristet.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …