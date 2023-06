Deutschland-Start verschoben: Togg kommt wohl erst 2026 auf den Markt

Das mit Spannung erwartete, türkische E-Auto Togg kommt wohl erst 2026 nach Deutschland. Ursprünglich war ein Verkaufsstart für 2024 geplant. Die hohe Nachfrage im heimischen Markt ist indes nur ein Grund für die Verzögerung.

Es war ein beeindruckender Release: Der Togg T10X, das erste türkische E-Auto, ging Ende März mit einer überwältigenden Nachfrage an den Start. Die ersten 20.000 Fahrzeuge mussten gar verlost werden – unter 177.400 Bewerbenden. Und der „Türkei-Tesla“ war nicht billig, das Standardmodell kostete immerhin 47.500 Euro.

Noch ist der Elektro-SUV aber kaum im türkischen Verkehr sichtbar. Bis Ende Dezember soll die Premieren-Charge ausgeliefert werden. Für den Automobil-Neuling Togg ist das die erste echte Belastungsprobe. Erste Zahlen zeigen: Die Produktion wird aktuell hochgefahren. Bis Ende Juli soll die Produktion von aktuell 40 auf 160 Fahrzeuge am Tag steigen.

Deutsche Interessenten müssen sich weiter gedulden

In Deutschland und Europa werden sich Interessenten indes gedulden müssen. Denn die ersten türkischen E-Autos werden höchstwahrscheinlich erst 2025 oder 2026 auf deutschen Straßen rollen. Der ursprünglich angekündigte Verkaufsstart im kommenden Jahr konnte nicht gehalten werden.

Dass Togg-CEO Gürcan Karakaş zurückrudert, hat einen Grund: „Wir sollten erst einmal im eigenen Markt den Erfolg nachhaltig zeigen“, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Karakaş baut auf nachhaltigen Erfolg. In den Markt hineinzukommen sei einfach, dortzubleiben aber eine Herausforderung, betonte er. Ab 2025 könne er sich einen Verkaufsstart in Skandinavien vorstellen. Dort seien E-Autos sehr verbreitet. Alles Weitere werde man sehen.

Togg T10X, das erste Auto aus der Türkei

Karakaş ist vorsichtig. Denn er weiß um die Bedeutung von Togg. Der T10X mit seinen – je nach Ausführung – 314 oder 523 Kilometern Reichweite, ist das erste Auto, das in der Türkei entwickelt und gebaut wurde. Und die Automobilindustrie ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. Mehr als die Hälfte der im T10X verbauten Komponenten wird im Land produziert.

Viele Teile entstehen in der südöstlich von Istanbul gelegenen Stadt Gebze, in der auch das türkische IT-Zentrum liegt. Das ist ein Lichtblick in Zeiten der Krise. Hinzu kommt: Togg ist der Stolz des Machhabers Recep Tayyip Erdoğan. Der Präsident fuhr den ersten Togg höchstpersönlich aus dem Werk. Die Marke ist längst zur Staatsangelegenheit geworden.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …