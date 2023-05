Die türkische Opposition hat gegen ein Wahlkampfvideo von Präsident Erdoğan Beschwerde eingereicht. Es vermittelt den Eindruck, als würde ein PKK-Mitglied in das Wahlkampflied des Herausforderers Kılıçdaroğlu einstimmen. Prompt wurde Beschwerde wegen Verleumdung und Desinformation eingereicht.

Die türkische Opposition hat Beschwerde gegen ein Wahlkampfvideo von Präsident Recep Tayyip Erdoğan eingelegt. Das Video vermittelt den Eindruck, als würde ein Mitglied der kurdischen Terrorgruppe PKK in das Wahlkampflied des Erdoğan-Herausforderers Kemal Kılıçdaroğlu einstimmen.

„Wir haben Hunderte Beschwerden bei der Generalstaatsanwaltschaft in Ankara eingelegt, unter anderem wegen Verleumdung, Beleidigung und Desinformation“, sagte der Anwalt Kılıçdaroğlus, Celal Çelik. Auch gegen Menschen, die das Video und „diese Lügen“ in den sozialen Medien geteilt hätten, werde vorgegangen.

Erdoğan unterstellt Kılıçdaroğlu Nähe zu Terroristen

Erdoğan hatte das Video mehrfach auf Wahlkampfveranstaltungen gezeigt und am Montag öffentlich erklärt, dass es eine Montage sei. Kılıçdaroğlu nannte Erdoğan in diesem Zusammenhang einen Betrüger. Vor allem, seitdem er mit der Unterstützung der prokurdischen HDP in die Wahl zog.

Erdoğans Vorwurf an die HDP, gemeinsame Sache mit der PKK zu machen, weist die Partei immer wieder von sich. Auch in nationalistischen Wähler-Milieus ist das eine verbreitete Ansicht. Erdoğan und Kılıçdaroğlu treten am Sonntag in einer Stichwahl um das Präsidentenamt gegeneinander an.

