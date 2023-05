Galatasaray gewinnt zum 23. Mal die türkische Meisterschaft. Für den Traditionsverein ist es der erste Titel seit 2019. Nach den Erdbeben und der anschließenden Liga-Pause war es für den türkischen Fußball eine besondere Saison.



Galatasaray ist zum 23. Mal türkischer Meister. Der Club gewann am Dienstag mit 4:1 (2:1) bei Ankaragücü und hat den Titel damit schon zwei Spieltage vor dem Saisonende in der Süperlig sicher. Vor dem Derby gegen Fenerbahçe am Sonntag haben die Löwen zwar nur fünf Punkte Vorsprung auf den Stadtrivalen, die drei Zähler am letzten Spieltag sind aber bereits sicher.

Da hätte Galatasaray laut Spielplan gegen Hatayaspor gespielt – wegen der schweren Erdbebenkatastrophe hat sich das Team allerdings vom Spielbetrieb zurückgezogen, alle Partien wurden und werden für den Gegner gewertet. Für Gala ist es die erste Meisterschaft seit 2019. Großen Anteil daran hat Stürmerstar Mauro Icardi, der in 23 Spielen 21-mal traf. So auch gestern per Doppelpack in der türkischen Hauptstadt.

Beşiktaş kritisiert türkischen Fußballverband

Der Vorstand des türkischen Fußballverbandes gab im März bekannt, dass die Mannschaften, die sich nach der Erdbebenkatastrophe aus der Liga zurückgezogen hatten, ab dem 6. Februar 2023 in den verbleibenden Wettbewerben als besiegt (3:0) gelten werden.

UEFA KURALINA GÖRE AN İTİBARİ İLE PUAN DURUMU @UEFAcom @FIFAcom Galatasaray-70

Beşiktaş -67

Fenerbahçe-65 Kalan Maçlar

-A.Gücü -GS

GS-FB https://t.co/5GWF2o5G1nşa -BJK

BJK -Konya FB-Antalya

GS-FB TFF bu ligin gidişine de sonucuna da tesir etmiştir .

Puan… — Beşiktaş Polska (@caglaryu) May 30, 2023

Beşiktaş war und ist mit dieser Entscheidung unzufrieden. Das Team fordert, laut eigenen Angaben Uefa-konform, dass die Spiele in der Hinrunde ebenso ungültig erklärt werden. Der Verband folgte dieser Argumentation allerdings nicht.

Neben Hatayspor hatte sich auch Gaziantepspor zurückgezogen. Beide Teams sind von der Abstiegsregelung ausgenommen und bleiben damit auch in der kommenden Saison erstklassig.

dpa/dtj

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …