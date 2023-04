Der neue Whistleblower der Türkei ist ein Kurde und mit Sedat Peker befreundet. Anders als Peker geht Muhammed Yakut sofort All-in. Während in der Türkei bereits ein Verbot für die Verbreitung der Videos von Yakut verordnet wurde, behauptet dieser in Deutschland zu sein. „Ich bin in Gießen, hier leben 11.000 Kurden aus Diyarbekir. Kommt und holt mich“, brüllt er auf seinem YouTube-Kanal „DelilerinDelisi“ in die Kamera. So, wie es einst das Publikum von Peker gewohnt war.

In bislang sechs Videos hat sich Muhammed Yakut die türkische Regierung und diverse Personen aus dem direkten Umfeld von Präsident Recep Tayyip Erdoğan vorgeknöpft und ihnen offensichtlich auch wehgetan. Wie dringlich die Regierung die Veröffentlichungen behandelt, sieht man daran, dass zwei Videos von Yakut von YouTube entfernt wurden. Auch die türkischen Medien haben Angst, über den neuen Whistleblower und dessen schwerwiegende Behauptungen zu sprechen.

„Desinformations-Gesetz“ verbreitet Angst und Schrecken

Denn der Verbreitung der Informationen von Yakut steht das neue und umstrittene „Desinformations-Gesetz“ zur Vermeidung von Fake News im Weg. Wie ernst es die Regierung meint, wurde an der Verhaftung des Journalisten Sinan Akinan deutlich. Dieser hatte Yakut als erster Journalist ernst genommen und interviewt. Daraufhin wurde er im Rahmen des besagten Gesetzes vor wenigen Tagen um kurz nach 5 Uhr in der Früh festgenommen. Nach lautstarker Kritik aus verschiedenen Teilen der türkischen Öffentlichkeit wurde Akinan nach mehr als 20 Stunden Untersuchungshaft wieder freigelassen.

Erklärtes Ziel von Yakut: „König Erdoğan“ stürzen

Der für diesen Wirbel mitverantwortliche Mann behauptet indes, in Deutschland zu sein. Die Türkei solle es sein lassen, nach ihm zu suchen. „Ich bin in Gießen“, lässt er in seinem sechsten Video wissen. Anders als Peker hat sich Muhammed Yakut scheinbar in Deutschland verschanzt. „Auch wenn König Erdoğan die Wahlen gewinnt, werde ich freiwillig in die Türkei kommen“, verspricht Yakut. Doch bis zu den Wahlen wolle er weiter gegen den Präsidenten, den er künftig nur noch „König“ nennen werde, kämpfen.

