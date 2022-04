Der Bürgermeister der britischen Hauptstadt, Sadiq Khan, hat sich nach einem Fastenbrechen mit mehreren Geistlichen im berühmten Tower of London begeistert gezeigt. Warum das Ereignis historisch war.



„Dies war das erste Iftar (traditionelles Fastenbrechen nach Sonnenuntergang) in der fast 1.000-jährigen Geschichte des Towers“, erzählte Khan der „Huffington Post“, die am Dienstag ein Interview mit dem Labour-Politiker veröffentlichte. „Zusammen senden wir ein klares Signal, was für eine Stadt London ist – eine, in der wir unsere Diversität feiern.“

Moments like this are a powerful reminder that London is an open and outward-looking city. It makes me proud to be a Londoner. Thank you to @NazLegacy and @HRP_Palaces for making it happen. #RamadanMubarak

— Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) April 5, 2022