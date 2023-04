Turkish Soulfood: „Kokoreç“ und „Midye Dolma“

Die Bandbreite an kulinarischen Einflüssen in der türkischen Küche ist groß. Wie Muscheln und Innereien von Lämmern zueinander passen, erläutern wir in diesem Beitrag.

Wer schonmal in der Türkei urlaubte, wird diese beiden Köstlichkeiten gesehen, gerochen und bestaunt haben. Die Rede ist von „Midye Dolma“ und „Kokoreç“. Zwei Gerichte, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Dennoch geben sie ein Traum-Duo ab und kommen selten allein.

Diese Gerichte erfreuen sich großer Popularität – häufig verkauft auf der Straße oder in Büdchen-ähnlichen Läden in versteckten Gassen. Heute findet man sie auch in vornehmen Restaurants als besondere Delikatesse, oder in Dubai mit Blattgold verziert. Auch in Deutschland steigt das Angebot, denn auch hierzulande wird die Nachfrage immer größer.

„Midye Dolma“ – Miesmuscheln mit Reis

Beginnen wir mit Midye Dolma. Das ist ein türkisches Gericht, bei dem mit Reis und Gewürzen gefüllte Miesmuscheln serviert werden. Ob als Snack zwischendurch, als Vorspeise vor einem deftigen Hauptgang, oder als Hauptmahlzeit, die gefüllten Muscheln wissen allemal zu überzeugen.

Für letztere Option sollte man aber eine große Menge an Muscheln verzehren. In modernen Restaurants gibt es – wie auch aus Hähnchen-Franchises bekannt – Buckets, die mit zehn, 20, 30 oder mehr Muscheln gefüllt werden. Zum Verfeinern gibt es frische Zitronen, die selbst gepresst werden.

Wie kommt der Reis in die Muschel?

Die Zubereitung von Midye Dolma beginnt damit, dass Miesmuscheln geöffnet und gereinigt werden. Dann wird eine Füllung aus Reis, Zwiebeln, Pfeffer, Kreuzkümmel und eventuell weiteren Gewürzen wie beispielsweise Pfefferminze und Paprikapulver zubereitet. Diese Füllung wird in die Muschelschalen gegeben.

Anschließend werden die Muscheln geschlossen. Die gefüllten Schalen werden normalerweise in großen Kochtöpfen gedämpft, bis sie gar sind. Midye Dolma ist bekannt für seinen herzhaften und würzigen Geschmack. Der Saft der Zitrone lässt einem das Wasser im Munde zusammenlaufen.

„Kokoreç“ ist Soulfood, Gaumenschmaus und mehr

Kokoreç ist eine traditionell türkische Delikatesse, die aus den gewundenen Därmen von Lamm, Ziege oder Schaf besteht, die mit Innereien gefüllt sind. Dabei verzichten die Türken meist auf schwere Innereien wie Herz, Leber und Lunge und ziehen Pansen und Innenfett vor.

In Griechenland wird Kokoreç hingegen „Kokoretsi“ genannt und im Inneren weniger mit Fett, sondern mit Leber und anderen Innereien gefüllt. Sie werden gewürzt, auf einen Spieß gereiht und gegrillt oder gebraten. Normalerweise wird Kokoreç mit einer ordentlichen Prise Gewürzen serviert. Einige ziehen Tomaten, Paprika und Petersilie vor.

Wo kann man in Deutschland „Kokoreç“ und „Midye Dolma“ essen?

Die Zubereitung von Kokoreç erfordert viel Erfahrung und Geschicklichkeit, da es wichtig ist, die Innereien und Därme gründlich zu reinigen, bevor sie gegrillt werden. Die Spezializät ist besonders in der türkischen Küche beliebt, wird aber auch in anderen Teilen des Nahen Ostens und Südosteuropas gegessen.

Mittlerweile gibt es Kokoreç sowie Midye Dolma auch in Deutschland. Eine mittlerweile etablierte Adresse für Kokoreç ist „Lider Kokoreç“ mit Filialen in Düsseldorf, Aachen, Dortmund und Herne. Auch das „Fischparadies Kalk“, „Koko Cologne“ (beide Köln), „Anatolia Kokoreç Seeheim“ bei Frankfurt und „Midye 47“ in Berlin bieten eine der beiden oder auch beide Spezialitäten an.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …