Nach Hamas-Angriff: Israelis fliehen in die Türkei

Die zum wiederholten Male eskalierende Gewalt im Nahen Osten zwingt israelische Bürger zur Flucht. Inmitten des Konflikts suchen sie auch in der Türkei Schutz, insbesondere in Antalya und Istanbul. Gleichzeitig droht die Hamas mit Geiselhinrichtungen bei israelischen Angriffen.

Eine steigende Anzahl von Israelis verlässt wegen des Krieges ihr Land. Am Ben Gurion Flughafen in Tel Aviv verschärft sich die Lage. Viele Familien reisen nach Istanbul und Antalya in die Türkei. Der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge sind die Flüge von Tel Aviv nach Antalya ausgebucht.

Hamas droht mit Geiselhinrichtungen

Indes kündigte die extremistische Hamas an, bei jedem israelischem Angriff auf Gaza ohne Vorwarnung israelische Geiseln zu exekutieren. Außerdem wolle sie Videos von den Taten veröffentlichen. Die anhaltende Krise im Nahen Osten und die bedrohliche Lage unterstreichen die Dringlichkeit einer friedlichen Lösung.

