Der türkischen Journalistin Sedef Kabaş droht jahrelange Haft, weil sie öffentlich ein Sprichwort über einen Ochsen in einem Palast zitiert hat.

Die Istanbuler Staatsanwaltschaft nahm am Montag eine Anklageschrift gegen Sedef Kabaş an. Darin werden ihr unter anderem Präsidenten- und Beamtenbeleidigung vorgeworfen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Ihr drohe eine Strafe von bis zu zwölf Jahren und zehn Monaten Haft.

Kabaş hatte in einer türkischen Fernsehsendung die Regierung für ihr hartes Durchgreifen gegen Kritiker und für ihre Polarisierung der Gesellschaft kritisiert. Dort und später auf Twitter zitierte sie ein Sprichwort: „Wenn ein Ochse in einen Palast geht, wird er kein König, sondern der Palast wird zum Stall.“

Sedef Kabaş has been formally arrested for “insulting the President”.

She said on live TV and later in a tweet that “cattle don’t become king by being in a palace but the palace does become a barn.”

Another dark and troubling moment for Turkey.pic.twitter.com/vug1ffOiWF

— Can Okar (@canokar) January 22, 2022