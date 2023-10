Özgecan Aslans Leben kommt auf die Leinwand

Die tragische Lebensgeschichte von Özgecan Aslan, einer jungen Studentin, die in Tarsus entführt, vergewaltigt und ermordet wurde, kommt demnächst auf die Leinwand.

Der Mord an Özgecan Aslan hatte im Jahr 2015 in der Türkei weitreichende Proteste gegen Gewalt an Frauen ausgelöst und wurde zu einem Symbol des Kampfes für Frauenrechte im Land. Nun soll ihre Geschichte auch im Kino erzählt werden.

Die Täter, darunter Suphi A., sein Vater Necmettin A. und Fatih G., wurden nach einem langen Gerichtsverfahren zu lebenslanger Haft verurteilt. Suphi A., der Haupttäter, wurde später während seiner Haftzeit von einem Mitgefangenen ermordet. Sein Heimatdorf lehnte die Bestattung ab.

Familie von Özgecan hat Filmprojekt bereits zugestimmt

Die Verfilmungsidee wurde auf einer Pressekonferenz in Ankara von Regisseurin Seçil Çelebi und Produzent Mahmut Şirin bekannt gegeben.

Şirin, Gründer von Duru Film Yapım, erklärte, dass Özgecan Aslan leider zu einem traurigen Symbol für Frauenmorde in der Türkei geworden sei. Ziel der Filmemacher sei es, ihre Geschichte zu erzählen und die Stimmen all jener Frauen zu repräsentieren, die Opfer von Gewalt geworden sind. Die Familie von Özgecan habe bereits ihre Zustimmung zur Verfilmung gegeben und versprochen, eng mit dem Filmteam zusammenzuarbeiten. Wann mit den Dreharbeiten begonnen werde, stehe noch nicht fest. Man wolle aber so zeitnah wie möglich beginnen, so Çelebi.

In der Türkei kommt es wie in vielen anderen Ländern auch immer wieder zur Gewalt gegen Frauen, die oftmals tödlich endet. Im September zählte die Organisation „Kadın cinayetlerini durduracağız platformu“ (zu deutsch „Wir werden die Frauenmorde stoppen“) 32 Morde an Frauen, dazu 18 Todesfälle, die unter zweifelhaften Umständen zustande gekommen sein sollen.

