Grußbotschaft zum Fest: Zum Ende des Ramadans hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den in Deutschland lebenden Muslimen ein „gesegnetes Fest des Fastenbrechens“ gewünscht.



„Möge der Glaube in dieser dunklen Zeit Trost und Kraft spenden“, hieß es in einer am Sonntag veröffentlichten Grußbotschaft zum Fastenmonat, der an diesem Montag zu Ende geht. Das Fastenbrechen sei normalerweise ein fröhliches, geselliges Fest in großer Runde.

Vielen werde das Herz wegen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs mitten in Europa aber schwer sein, erklärte Steinmeier. Der Bundespräsident dankte den Menschen in Deutschland für ihre Hilfsbereitschaft gegenüber den aus der Ukraine geflohenen Menschen.

„Zusammenleben in unserem Land“

Dabei schloss er ausdrücklich die muslimischen Gemeinden, Wohlfahrtsorganisationen und Verbände ein, „die helfen, ohne lange zu fragen“. Steinmeier erklärte: „Ihre Unterstützung sind ein wichtiger, ein unverzichtbarer Beitrag für das Zusammenleben in unserem Land. Sie stärken unser Miteinander als friedliche, tolerante Gesellschaft.“

#EidMubarak! Der SV #Werder wünscht allen muslimischen Fans & Mitgliedern ein gesegnetes #Zuckerfest zum Ende des #Ramadan Zum 7. Mal haben wir in diesem Jahr ein traditionelles #Iftar für rund 80 muslimische Teilnehmer:innen der Sportangebote & Mitarbeiter:innen veranstaltet. pic.twitter.com/AFNoD4AkwG — SV Werder Bremen (@werderbremen) May 1, 2022

Religionsfreiheit heißt auch Respekt vor der Religiösen Vielfalt. Die Abrahamitischen Religionen stehen sich wie Geschwister auf den Schultern. Deshalb mein besonderer Gruß, denn heute endete der #Ramadan

Ich wünschen allen Muslimas und Muslimen: #EidMubarak #RamadanMubarak — Bodo Ramelow (@bodoramelow) May 1, 2022

Jedes Jahr beten wir im Ramadan, dass das nächste Jahr ein besseres wird. Für Millionen Muslime weltweit war auch dieser #Ramadan von Krieg, Entrechtung, Flucht, Hunger, Rassismus geprägt. Wir alle können dazu beitragen, dass nächstes Jahr besser wird, für uns alle. #EidMubarak pic.twitter.com/XFhNO4rVYW — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) May 1, 2022

Heute war der letzte Fastenzeit des #Ramadan2022. Morgen ist #Bayram. Wünsche allen Muslimen ein gesegnetes Fest, das auch das Fest der Versöhnung ist. Möge es Frieden bringen. #EidMubarak #RamazanBayramı pic.twitter.com/I0Lubm6UAo — Serap Güler (@SerapGueler) May 1, 2022

dpa/dtj