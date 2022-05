Wiederkehrendes Wetter-Chaos: Starkregen hat in der Türkei an mehreren Orten für Überschwemmungen gesorgt. Auch Hagel und Schnee sorgten für gefährliche Straßenverhältnisse, Erdrutsche und weggeschwemmte Autos.



In der Provinz Adıyaman im Südosten des Landes standen zahlreiche Autos unter Wasser, Wegpflasterungen wurden weggespült, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch berichtete. Auf Bildern war zu sehen, wie Autos in braunem Wasser trieben. In Iğdır nahe der Grenze zu Armenien kam es zu Erdrutschen.

Adiyaman Besni ilçesinde yumurta büyüklüğünde dolu yağdı.

Rabbim her türlü afetten bizleri korusun inşallah

#Adiyaman

Aus dem zentralanatolischen Eskişehir waren Bilder von dicht mit Hagel bedeckten Straßen zu sehen. Auch in der Provinz Yozgat standen Straßen nach Unwettern unter Wasser. Der türkische Wetterdienst hat für die kommenden Tage vor weiterem Starkregen und Sturm gewarnt, besonders in der Zentraltürkei.

Warnsignale der Natur

Die Türkei wird immer wieder von Extremwetter-Ereignissen heimgesucht. Vergangenen Sommer etwa sorgten verheerende Waldbrände an der Mittelmeerküste des Landes und eine Flut an der Schwarzmeerküste im Norden für Zerstörungen, mehrere Menschen starben.

Kayseri'de etkili olan sağanak yağış, Yahyalı İlçesi'nde sele ve heyelana neden oldu. Kapuzbaşı Şelaleleri'ne giden yol heyelan nedeniyle kapandı.

Zudem sorgt eine Meeresschleim-Katastrophe im Marmarameer für große Schäden am dortigen Ökosystem (DTJ-Online berichtete). Der Schleim trieb 2021 an vielen Stellen an der Oberfläche und sank dann vielfach auf den Meeresgrund. Die schleimige Masse ist ein Ausscheidungsprodukt bestimmter Algen.

