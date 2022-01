Der Flughafen Istanbul hat den Betrieb nach starkem Schneefall teilweise wieder aufgenommen, zahlreiche Flüge fallen aber weiterhin aus. Wie lang der Ausnahmezustand noch anhalten soll – und wie es in der Stadt selbst aussieht.



Überseeflieger wurden ab Dienstagmittag zur Landung zugelassen, wie ein Sprecher der Betreibergesellschaft der Deutschen Presse-Agentur sagte. Bis in die Nacht erwarte man aber keinen regulären Betrieb. Eine Landebahn sei frei, man arbeite daran, den Schnee auf zwei weiteren zu räumen.

Der Flughafen Istanbul im Norden der türkischen Millionenmetropole hatte die Flüge am Montagmittag wegen starkem Schneefall vorübergehend gestoppt (DTJ-Online berichtete). Zahlreiche Menschen verbrachten die Nacht im Flughafengebäude. Teilweise mussten Passagiere stundenlang in den Fliegern warten.

Sabiha Gökçen nicht betroffen

Die halbstaatliche Fluggesellschaft Turkish Airlines teilte mit, dass alle Flüge vom Flughafen Istanbul bis Mitternacht gestrichen seien. Vom kleineren Airport Sabiha Gökçen am anderen Ende der Stadt wurden keine weiteren Ausfälle gemeldet.

İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolcuların "Otel istiyoruz" protestolarının ardından havalimanına çevik kuvvet girdi pic.twitter.com/NfcnaV83I1 — Yol TV (@YolTV) January 25, 2022

Gestrandete Reisende protestierten unterdessen in den Terminals und riefen im Chor „We need hotel“ (etwa: „Wir brauchen Hotels“), wie Videos in den sozialen Medien zeigten. Busbahnhöfe wurden nach Angaben des Gouverneurs noch bis Mittwochmorgen gesperrt. Der Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu teilte auf Twitter mit, die Straßen in der Innenstadt seien wieder befahrbar.

dpa/dtj