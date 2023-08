Play-offs zur Champions und Conference League: Fener wieder stark, Adana muss bangen

Die europäischen Auftritte der türkischen Teams boten auch diese Woche wieder viel Abwechslung: Während Galatasaray und Beşiktaş knapp gewannen, überzeugte Fenerbahçe trotz anfänglichen Rückstands. Der zuvor gefeierte Klub Adana Demirspor musste sich in letzter Minute geschlagen geben.

Der Qualifikationsmarathon für die europäischen UEFA-Wettbewerbe geht auf sein Finale zu. Kommende Woche wird feststehen, wer sich für die Gruppenphasen der Champions League, Europa League und Conference League qualifiziert hat. Schaffen wollen das auch vier türkische Teams, die bisher alle Runden überstanden haben und nun in den Play-offs stehen, deren Hinspiele am Mittwoch und Donnerstag auf dem Programm standen.

In einem packenden Duell der Champions League Play-off-Runde stand Galatasaray Molde FK aus Norwegen gegenüber. Nach dem frühen Rückstand durch den Treffer von Martin Ellingsen in der 8. Minute kämpften sich die Löwen aus Istanbul ab der 20. Minute in die Partie zurück. Sergio Oliveira glich in der 25. per abgefälschtem Freistoß aus, Superstar Mauro Icardi brachte Galatasaray mit einem fulminanten Volleyschuss aus der Drehung nur vier Zeigerumdrehungen später in Führung. In die zweite Hälfte startete Molde, das ohne Ex-Gala-Spieler Martin Linnes antrat, wieder stärker und kam zum verdienten Ausgleich. Der 3:2-Auswärtssieg wurde durch einen Last-Minute-Treffer des eingewechselten Norwegers Fredrik Midtsjö nach gelungener Vorarbeit von Icardi sichergestellt.

Beşiktaş mit Siegtor in der Nachspielzeit

Beşiktaş gewann sein Hinspiel in der Europa Conference League Play-off-Runde ebenfalls mit 3:2. Ähnlich wie Galatasaray durften die Schwarzen Adler dabei auch erst in der Verlängerung jubeln. Vincent Aboubakar (40.) und Omar Colley (63.) brachten die Istanbuler in der Partie bei Dynamo Kiew in Führung, doch die von Ex-Beşiktaş-Coach Mircea Lucescu trainierten Ukrainer glichen jeweils aus. Das letzte Wort hatte schließlich der kasachische Neuzugang Bakhtiyor Zaynutdinov mit seinem Tor in der Nachspielzeit.

In derselben Runde überzeugte Fenerbahçe mit einem deutlichen 5:1 Sieg gegen Twente Enschede. Trotz anfänglichen Rückstands drehte Fenerbahçe das Spiel mit Toren von Jayden Oosterwolde, Sebastian Szymanski, Doppelpacker İrfan Can Kahveci und einem späten Elfmeter von Dusan Tadic. Gelegen kam dem Heimteam dabei sicherlich auch die Rote Karte für Twente kurz vor dem Pausenpfiff.

Türkischer Verband will Teams helfen

Adana Demirspor musste sich indes in der Europa Conference League Play-off-Runde in einem hart umkämpften Match bei KRC Genk geschlagen geben. Trotz des Führungstreffers durch Emre Akbaba unterlag Adana noch mit 1:2 gegen die belgische Mannschaft, die das Siegtor ebenfalls erst schossen, nachdem die reguläre Spielzeit abgelaufen war.

Alle Rückspiele in den Conference League Play-offs sind für den 31. August terminiert, Galatasaray ist bereits am 29. August im Einsatz und will dann die Champions League-Qualifikation unter Dach und Fach bringen. Helfen soll dabei auch eine Maßnahme des türkischen Fußballverbands. Dieser sagte die Liga-Begegnungen aller vier Teams für den anstehenden Spieltag ab, damit sie sich allesamt voll auf die internationale Aufgabe konzentrieren können. Betroffen sind allerdings „nur“ drei Partien: Beşiktaş und Adana wären am Montag aufeinandergetroffen. Was das am Ende gebracht hat, wird sich spätestens am kommenden Donnerstagabend zeigen.

