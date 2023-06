Marek Hamsik hört nach der aktuellen Saison mit dem professionellen Fußball auf. Der slowakische Mittelfeldspieler spielte unter anderem für den SSC Neapel und gewann mit Trabzonspor die türkische Meisterschaft. Zu seinen besten Zeiten gehörte er zu den Top-Spielern in Europa.

Der slowakische Fußball-Nationalspieler Marek Hamsik hat das Ende seiner aktiven Karriere verkündet. „Es waren erstaunliche neunzehn Jahre im Profi-Fußball“, teilte der 35-Jährige am Donnerstag auf der Social-Media-Plattform Instagram mit. Im Juli feiert er seinen 36. Geburtstag.

Der aktuell beim türkischen Erstligisten Trabzonspor unter Vertrag stehende Mittelfeldstar kommt im slowakischen Nationalteam auf 136 Einsätze und ist mit 26 Treffern Rekordtorschütze. Als langjähriger Kapitän führte er sein Heimatland bei der WM 2010 in Südafrika und der EM 2016 in Frankreich jeweils ins Achtelfinale.

„Als kleiner Junge nur davon geträumt“

Auf seine vielen Einsätze und einzelnen Stationen ging er auch in seinem Insta-Post ein: „Mehr als siebenhundert Pflichtspiele in Vereinen, fast einhundertvierzig Begegnungen für die slowakische Nationalmannschaft. Eine Menge – und eine Menge Tore … Als kleiner Junge habe ich nur davon geträumt und mir vorgestellt, dass ich eines Tages eine erfolgreiche Fußballkarriere auf höchstem Niveau haben würde, und das habe ich mir auch erfüllt. Fußball war meine Liebe, meine Leidenschaft und mein Beruf, für den ich immer alles gegeben habe.“

Mehrmals Fußballer des Jahres in seiner Heimat, Meister mit Trabzon

Von 2007 bis 2019 spielte Hamsik für den SSC Neapel und gilt dort auch wegen seiner 121 Tore und 103 Vorlagen als Vereinslegende. Mit 520 Pflichtspielen hält er beim aktuellen italienischen Meister zudem den Vereinsrekord für die meisten Einsätze. Nach kurzen Zwischenstationen in China und Schweden wechselte Hamsik 2021 in die Türkei und wurde ein Jahr darauf mit Trabzonspor Meister. Es ist der einzige Meistertitel, den er in seiner Laufbahn gewinnen konnte.

Dort kam er zuletzt auch wegen Verletzungen immer seltener zum Einsatz. Nun sieht er den Zeitpunkt für einen endgültigen Schlussstrich gekommen. In bisher insgesamt 64 Pflichtspielen für die Bordeaux-Blauen gelangen dem achtmaligen slowakischen Fußballer des Jahres jeweils fünf Tore und Vorlagen. In den zwei ausbleibenden Partien in dieser Saison bietet sich ihm noch die Gelegenheit, diese Bilanz etwas auszubauen. Die Trabzon-Fans hätten sicher nichts dagegen.

dpa/dtj

