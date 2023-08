Erdoğan vergibt neuen Job an Schauspieler Tamer Karadağlı

Tamer Karadağlı, vor allem bekannt aus seiner Rolle in „Çoçuklar duymasın“, ist neuer Generaldirektor der türkischen Staatstheater. Die Ernennung erfolgte durch eine Entscheidung von Präsident Erdoğan.

Tamer Karadağlı wurde gemäß einer Entscheidung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in die Position des Generaldirektors der türkischen Staatstheater berufen. Er wird damit Nachfolger von Mustafa Kurt. Diese Ernennung wurde im offiziellen Amtsblatt bekannt gegeben.

Um Karadağlı war es zuletzt eher ruhiger geworden

Karadağlı, vor allem durch seine Rolle in der beliebten TV-Serie „Çocuklar duymasın“ („Die Kinder sollen es nicht hören/mitbekommen“) bekannt, erregte zuletzt Aufsehen während des Antalya Golden Orange Film Festivals im Jahr 2021, als er eine Auszeichnung an die Schauspielerin Nihal Yalçın überreichte, später aber ihre Social-Media-Beiträge thematisierte, wo sie angeblich „Freiheit für Selahattin Demirtaş“, den inhaftierten HDP-Politiker, gefordert hatte.

Karadağlı äußerte sich außerdem kritisch zu einer Rede von Merve Dizdar, die vor wenigen Monaten den Preis für die beste weibliche Schauspielerin bei den Filmfestspielen in Cannes gewonnen hatte. Dizdar hatte in ihrer Dankesrede betont, dass sie den Preis all jenen Frauen widme, die nicht nachgeben und auf bessere Tage in der Türkei hoffen. Im Regierungslager war daraufhin Stimmung gegen sie gemacht worden.

Im Blickfeld der Regierung

Karadağlı hatte sich in Bezug auf die Rede von Dizdar kontrovers geäußert, indem er sie auf die Geschichte der französischen Besatzung in Algerien hinwies. Dabei stellte er die Frage, ob Dizdars Worte auch für die Frauen in Algerien oder die Mütter in Diyarbakır gelten würden, deren Kinder gegen ihren Willen in die Berge gebracht wurden.

Diese Bemerkungen brachten Karadağlı offensichtlich ins Blickfeld der Regierung, in den vergangenen Tagen traf er sich mit dem stellvertretenden Minister für Kultur und Tourismus, Batuhan Mumcu, der ihn zu seiner neuen Aufgabe beglückwünschte.

