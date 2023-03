In der Hauptstadt steigt daher der Bedarf an muslimischen Gräberfeldern. Der Evangelische Friedhofsverband hat deshalb auf dem Friedhof Emmaus im Stadtteil Neukölln ein muslimisches Begräbnisfeld entwickelt. Dort sind Erdbeisetzungen im Sarg und auch sarglose Bestattungen im Leichentuch möglich. Am Freitag wurde es eröffnet.

Tod etwas, was „Menschen fernab von Religion verbindet“

Die ca. 500 Grabstellen sind in Richtung Mekka ausgerichtet. Ein Gebetstisch sowie Unterstände für die Trauergesellschaften ermöglichen eine würdige Abschiednahme nach islamischem Ritus. Das Vorhaben wurde von Islamwissenschaftlern beratend unterstützt. Imam Osman Örs von der Stiftung House of One erklärte bei der Eröffnung, dass die Berliner Musliminnen und Muslime sich einen letzten Ruheort, einen weiteren muslimischen Friedhof in ihrer Stadt gewünscht hätten: „Ich freue mich, dass die Verantwortlichen des evangelischen Friedhofsverbands Stadtmitte diesem Bedürfnis ihrer muslimischen Mitmenschen Gehör geschenkt haben und wir gemeinsam diesen besonderen Ort eröffnen können.“

Der Tod sei etwas, „was uns Menschen fernab unserer Religion oder Weltanschauung verbindet. Es ist ein Schmerz und ein Abschied von Geliebten, den wir alle gleichsam teilen, wenn auch auf unterschiedliche Art“, so Örs. Der Eingang befindet sich am Mariendorfer Weg 60.

evfbs/dtj