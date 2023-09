Stefan Kuntz als türkischer Nationaltrainer entlassen – Star-Trainer gehandelt

Die Ära von Stefan Kuntz als Nationaltrainer der Türkei ist, nach enttäuschenden Ergebnissen in den Qualifikationsspielen zur Europameisterschaft 2024, zu Ende. Schon werden Star-Trainer als Nachfolger gehandelt. Auch ein ehemaliger Bundestrainer steht bei der Milli Takım auf dem Zettel.

Es hatte sich schon abgezeichnet, nun steht fest: Stefan Kuntz ist nicht mehr Trainer der Türkei. Das gab heute der türkische Fußballverband bekannt.

Zum Verhängnis wurde Kuntz nicht nur das in der türkischen Öffentlichkeit als blamabel eingestufte 1:1-Unentschieden gegen Armenien in der EM-Qualifikation, das ein herber Rückschlag für die Türkei war. Denn in der Gruppe D der EM-Qualifikation liegt sie nur noch auf dem zweiten Platz. Die Teilnahme an der Europameisterschaft im nächsten Jahr in Deutschland ist ernsthaft in Gefahr, zumal die nächste Partie beim Gruppenersten Kroatien stattfindet.

Die 2:4-Testspielniederlage gegen Japan verschärfte die Situation nur weiter. Zusätzliche kritische Aussagen von Kuntz in Richtung der eigenen Spieler und der Medien, die nicht gerade zimperlich mit ihm umgingen, brachten das Fass schließlich zum Überlaufen. Obwohl Verbandsboss Mehmet Büyükekşi mehrmals betonte, weiter auf Kontinuität und damit auf den ehemaligen U21-Trainer von Deutschland setzen zu wollen, wurde der (Handlungs-)Druck am Ende immer größer. Als Japan bereits nach einer halben Stunde mit 3:0 führte, wurden im Stadion „Kuntz raus“-Rufe laut.

Löw, Montella – oder doch wieder Terim?

Was seine Nachfolge angeht, kursierten bereits rund um das Japan-Spiel Namen. Gehandelt werden in- wie ausländische Namen. Oliver Glasner, der aufgrund seiner sportlichen Erfolge in der Bundesliga und der Europa League als vielversprechende Option betrachtet wird, steht hoch im Kurs. Julen Lopetegui, der mit dem FC Sevilla große Erfolge erzielt hat und über Erfahrung im Jugendbereich von Nationalmannschaften verfügt, wird ebenfalls als mögliche Alternative betrachtet.

Dennoch gilt ein Engagement von ihnen als eher unwahrscheinlich. Anders sieht das bei Vincenzo Montella aus. Der Italiener arbeitete mehrere Jahre erfolgreich in der Süper Lig und führte Adana Demirspor in die internationalen Ränge. Seit Sommer ist er vertragslos und stünde daher zur Verfügung. Auch Ex-Bundestrainer Jogi Löw, der vor vielen Jahren Fenerbahçe und ebenfalls Adana coachte, soll auf der Kandidatenliste stehen. Zu den türkischen Trainern, die in den Medien derzeit genannt werden, zählen Abdullah Avcı, Fatih Terim und Sergen Yalçın.

Stefan Kuntz hatte vor etwa zwei Jahren die Türkei übernommen. Seine Bilanz ist durchwachsen: zwölf Siegen und drei Remis stehen vier Niederlagen in 19 Spielen gegenüber. Seine Zukunft könnte in Deutschland liegen, wo Japan bereits wenige Tage vor dem Türkei-Spiel ebenfalls für ein Trainer-Aus gesorgt hatte. Der DFB ist nach der Trennung von Hansi Flick auf der Suche nach einem neuen Mann an der Seitenlinie.

