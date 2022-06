Waldbrände unweit des türkischen Urlaubsortes Marmaris haben zahlreiche Rettungskräfte in Alarmbereitschaft versetzt. In den Norden Zyperns sind Helfer aus Israel und Südzypern geeilt.

Dem Minister für Forst- und Landwirtschaft, Vahit Kirişçi, zufolge waren neben den 1.500 beteiligten Rettungskräften auch 20 Helikopter, 14 Flugzeuge und rund 360 Fahrzeuge bei den Löscharbeiten im Einsatz. Das Feuer habe auf einer Fläche von rund 300 Fußballfeldern gebrannt, bisher aber keine bewohnten Gebiete bedroht.

Nach dem nächtlichen Einsatz sei das Feuer zu einem großen Teil unter Kontrolle, sagte Kirişçi am Mittwoch. Der Bürgermeister von Marmaris, Mehmet Oktay, widersprach dieser Aussage. Was wiederum Fahrettin Altun, den Kommunikationsdirektor des Präsidenten, aufregte.

Waldbrände verursachen großen Schaden in der Türkei

Er forderte ein hartes Vorgehen gegen diejenigen, die mit Social-Media-Posts „die Moral und Motivation unserer Helden auf dem Feld beeinträchtigen“. Indes sei der Brand in einem Nationalpark in der Region Bördübet ausgebrochen und werde derzeit weiter in der Region Küfre bekämpft – rund 30 Kilometer entfernt von der Mittelmeerstadt Marmaris.

Waldbrände hatten im vergangenen Jahr für große Zerstörung und Trauer in der Türkei gesorgt. Zahlreiche Menschen starben. Die türkische Regierung war scharfer Kritik ausgesetzt, unter anderem, weil zu Beginn keine einsatzfähigen Löschflugzeuge zur Verfügung gestanden hatten. Dieses Jahr kürzte die Regierung überraschend das Budget für die Bekämpfung der Waldbrände.

Auch in Nordzypern brennt es

Schwere Waldbrände tobten am Donnerstag am dritten Tag in Folge auch im Norden der geteilten Mittelmeerinsel Zypern. Wie Bayrak TV berichtete, wurden zwei Löschflugzeuge aus Israel erwartet. Bereits seit Mittwoch sind Flugzeuge der Republik Zypern aus dem Süden der Insel sowie Hubschrauber aus der Türkei im Einsatz.

Es gebe ein Zeitfenster mit leichten Winden bis zum Mittag. Danach sollte der Wind wieder zunehmen und die Löscharbeiten erschweren, sagte der Chef der Forstbehörde von Nordzypern, Cemil Karzaoğlu, im Fernsehen. Die Brände toben auf unwegsamen Gelände auf dem Berg Pentadaktylos (türkisch: Beşparmak).

Die Kämpfe gegen die Brände im Norden haben die zwei Teile der Insel ein kleines Stück näher gebracht. Zypern ist seit 1974 in einen griechisch-zyprischen Teil im Süden und einen türkisch-zyprischen Teil im Norden geteilt. Die politischen Führungen der beiden Teile haben seit 2017 die Verhandlungen zur Überwindung der Teilung abgebrochen.

dpa/dtj