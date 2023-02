Im Zuge der Wiederannäherung beider Länder will der armenische Außenminister Ararat Mirsojan am Mittwoch in die Türkei reisen. Er plant auch, armenische Rettungskräfte zu besuchen, die in der Türkei nach Verschütteten suchen.



Es sei unter anderem ein Treffen mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Çavuşoğlu geplant, teilte ein Sprecher des armenischen Außenministeriums am Dienstagabend auf Facebook mit. Außerdem wolle Mirsojan armenische Rettungskräfte besuchen, die nach den schweren Erdbeben in der Türkei nach Verschütteten suchen.

Das Verhältnis zwischen den Nachbarstaaten ist schwer belastet. Rund 1,5 Millionen Armenier wurden Historikern zufolge im Ersten Weltkrieg Opfer systematischer Tötungen im Osmanischen Reich. Als dessen Rechtsnachfolgerin gibt die Türkei zwar Massaker an 300.000 bis 500.000 Menschen zu, weist die Einstufung als Völkermord aber entschieden zurück. Deutschland und andere westliche Staaten haben die Massaker an den Armeniern – sehr zum Ärger Ankaras – als Genozid verurteilt.

Wiederannäherung bereits seit über einem Jahr

Zudem gilt die Türkei als enger Verbündeter Aserbaidschans, mit dem Armenien bis heute einen blutigen Konflikt um die Region Bergkarabach austrägt. Erst seit Ende 2021 unterhalten der Staat im Südkaukasus und die Türkei wieder diplomatische Kontakte (DTJ-Online berichtete).

Im Zuge der Wiederannäherung trafen sich die Außenminister bereits im vergangenen März in Antalya. Infolge der Erdbebenkatastrophe öffnete die Türkei in der vergangenen Woche zudem erstmals seit 30 Jahren einen Grenzübergang zu Armenien – um Hilfstransporte zu ermöglichen.

dpa/dtj

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …