Borussia Dortmund spielt am Abend gegen Beşiktaş Istanbul. Beide Mannschaften müssen auf Stammspieler verzichten. Gegen türkische Teams ist der BVB in Europapokalspielen in Istanbul noch ungeschlagen.



„Das, was wir in der Türkei spielen, reicht für dieses Niveau nicht aus. Wir bleiben realistisch“, diagnostizierte Beşiktaş‘ Meistertrainer Sergen Yalçın. Doch für seine Mannschaft sei das Ziel klar, nämlich das Achtelfinale. Im ersten Spieltag muss er auf sein Ass in der Verteidigung verzichten.

Innenverteidiger Domagoj Vida fällt nämlich verletzungsbedingt aus, dazu auch Neuzugang Alex Teixeira. Yalçın, der zum ersten Mal ein Team in der Königsklasse betreuen wird, betont aber die Alternativen. Sein Team sei besser aufgestellt als letztes Jahr.

Hummels wieder im Kader

Beşiktaş-Gegner Borussia Dortmund ist ohne Thorgan Hazard nach Istanbul geflogen. Beim belgischen Nationalspieler war zuletzt offen, ob er nach seiner Sprunggelenks-Verletzung für das Spiel wieder in den Kader zurückkehrt. Hazard fehlt dem BVB somit weiterhin. Dies gilt auch für Giovanni Reyna, Emre Can und Nico Schulz, die ebenfalls nach wie vor verletzt nicht mitflogen.

Mats Hummels meldete sich nach seinem Kurzeinsatz beim 4:3-Spektakel am Samstag bei Bayer Leverkusen hingegen fit und könnte eine Option für die Startelf sein und würde dann Pongracic ersetzen. Der 32-Jährige hatte in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mit hartnäckigen Patellasehnen-Problemen zu kämpfen.

Türkische Mannschaften in Istanbul bislang torlos gegen BVB

In den bisherigen vier Partien – alle in Istanbul – blieb der BVB bislang gar komplett ohne Gegentor. Hier alle Details zur Statistik:

Datum Spiel Ergebnis Wettbewerb 13.09.1989 Beşiktaş – BVB 0:1 Europacup der Pokalsieger 17.09.1997 Galatasaray – BVB 0:1 Champions League 09.03.2000 Galatasaray – BVB 0:0 UEFA-Pokal 22.10.2014 Galatasaray – BVB 0:4 Champions League

Für Beşiktaş ist es das zweite Duell mit Dortmund. Das Rückspiel vor 32 Jahren im Europapokal der Pokalsieger ging in Dortmund mit 1:2 verloren.

Voraussichtliche Aufstellungen

Gruppe C, 1. Spieltag:

Beşiktaş JK – Borussia Dortmund (Mittwoch, 18.45 Uhr/Exxen TV und DAZN)

Beşiktaş: Destanoğlu – Rosier, Welinton, Montero, N’Sakala – Pjanic, Souza – Ghezzal, Larin, Nkoudou – Batshuayi

Borussia Dortmund: Kobel – Meunier, Pongracic, Akanji, Guerreiro – Witsel, Dahoud – Bellingham, Reus, Malen – Haaland

Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz (Spanien)

