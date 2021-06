Wie Sedat Peker und die EU Erdoğan in Bedrängnis bringen

Can Dündar, der MIT und ein Mafiaboss: Ein brisanter Fall treibt seit Jahren die Türkei um. Es geht um die Frage, ob der türkische Geheimdienst 2014 Waffen an Terroristen in Syrien lieferte. Die EU fordert nun Aufklärung. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat die Türkei zu einer Stellungnahme im Fall von vier Staatsanwälten aufgefordert. Sie wurden zu langen Haftstrafen verurteilt, nachdem sie 2014 eine Untersuchung von Lastwagen des türkischen Geheimdienstes (MIT) durchgeführt hatten, die angeblich Waffen nach Syrien transportierten.

Der Sachverhalt trug sich um Januar 2014 zu. Damals hatte die Staatsanwaltschaft von Adana die Durchsuchung eines Lastwagens angeordnet, der auf dem Weg zur syrischen Grenze war. In der Nähe der Grenze stießen sie auf Trucks, die dem MIT zugerechnet werden und angeblich Waffen für Dschihadisten in Syrien an Bord hatten. Dies löste in der Türkei eine Diskussion um die Rolle des türkischen Spionageapparats bei der Bewaffnung von Rebellengruppen in Syrien aus.

In der Folge – 2015 – wurden die Staatsanwälte Süleyman Bağrıyanık, Ahmet Karaca, Aziz Takçı und Özcan Şişman verhaftet und 2019 zu Haftstrafen von 22 Jahren und sechs Monaten, 18 Jahren und neun Monaten, 26 Jahren sowie 17 Jahren und drei Monaten verurteilt. Sie wurden unter anderem wegen der Beschaffung und Weitergabe von Geheimdokumenten sowie der Mitgliedschaft in der Gülen-Bewegung schuldig gesprochen.

Can Dündar deckte Waffenlieferung auf