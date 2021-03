Die Meisterschaft um die türkische Süper Lig ist in diesem Jahr wieder spannend. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr ist auch der traditionelle Dreikampf um die Meisterschaft in den türkischen Fußball eingekehrt. Alle drei großen Istanbuler Vereine könnten es schaffen. Derzeit hat Beşiktaş die besten Karten und empfängt heute Fenerbahçe (17 Uhr/MEZ). In Istanbul ist die Hölle los.

Seitdem Şenol Güneş Beşiktaş verlassen hat, um die türkische Nationalmannschaft ein zweites Mal zu trainieren, sucht der schwarze Adler vom gleichnamigen Stadtteil nach Anschluss zu den beiden Erfolgsjahren. Mit Güneş wurden sie 2016 und 2017 türkischer Meister. Nach ihm waren die zwei Coaches Abdullah Avcı und Recep Uçar (Interimslösung) erfolglos. Doch mit Sergen Yalçın ist der Club dem Titel derzeit wieder ganz nah. Jedenfalls näher als sein heutiger Herausforderer Fenerbahçe. Die Kanarienvögel schmachten bereits seit 2014 bereits nach dem Titel. Oft hatten die blau-gelben aus dem Stadtteil Kadıköy gegenüber dem Erzrivalen Galatasaray, aber auch Beşiktaş das Nachsehen. Und vergangenes Jahr auch noch Medipol Başakşehir, der Istanbuler Mannschaft ohne echte Fans.

Fenerbahçe hat nur noch eine Chance – Sieg oder (wieder) nichts

Doch die Meisterschaft ist noch nicht entschieden. Auf dem Weg zum Titel hatte Fener vergangene Woche gegen Schlusslicht Gençlerbirliği drei Punkte gelassen. Doch dass auch Galatasaray vorgestern verloren hat, spielt dem Özil-Team in die Karten. Doch um noch eine echte Chance um den Titel zu haben, muss Fenerbahçe gewinnen. Sollten sie verlieren, dürfte Beşiktaş kaum noch einzuholen sein. Denn die Adler belegen derzeit Platz 1 der Liga mit einem Fünf-Punkte-Vorsprung gegenüber dem Drittplatzierten Fenerbahçe. Zwischen die beiden reiht sich Galatasaray mit 61 Punkten ein. Doch ein Ass im Ärmel hat Beşiktaş noch. Ihnen fehlt ein Spiel. Im schlimmsten Fall aus Fener-Sicht könnte Beşiktaş bei einem Sieg auf acht plus drei Punkte Abstand gehen. Vor diesem Hintergrund werden wohl auch die meisten Gala-Fans an diesem Tag ausnahmsweise für Fenerbahçe mitfiebern.

Beşiktaş gegen Fenerbahçe – Wer hat die meisten Siege im Derby?

Die Rivalität zwischen beiden Traditionsclubs begann am 28. November 1924, als Fenerbahçe mit 4:0 gewann. In insgesamt 327 Begegnungen konnte Fenerbahçe 122 Mal triumphieren, wohingegen Beşiktaş 120 Partien für sich entschied. In 85 Spielen gab es ein Unentschieden. Das historische Torverhältnis liegt bei 442 Toren für Fenerbahçe zu 413 Toren für Beşiktaş. Seit der Saison 2011/12 hat es bei dieser Rivalität sieben Unentschieden, fünf Siege für Beşiktaş und fünf Siege für Fenerbahçe gegeben.

„Spielertausch“ zwischen den Rivalen: Auch Beşikaş-Trainer Sergen Yalçın dabei

Zwischen den beiden Top-Clubs hat es immer schon ein gutes Verhältnis gegeben. Ein Beleg dafür sind die zahlreichen Spielerwechsel untereinander. Noch in dieser Saison kehrten die beiden Außenverteidiger Caner Erkin und Gökhan Gönül von Beşikaş zu Fenerbahçe zurück. Aber auch der aktuelle Trainer von Beşikaş, Sergen Yalçın, war als Profi für beide Teams im Einsatz.

Eine Liste aller Spieler, die in den letzten 20 Jahren für beide Teams aufgelaufen sind: Adem İbrahimoğlu, Ali Kemal Denizci, Engin İpekoğlu, Tayfur Havutçu, Feyyaz Uçar, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Oktay Derelioğlu, Alpay Özalan, Ahmet Yıldırım, Emre Aşık, Ali Güneş, Tayfun Korkut, Murat Şahin, Mustafa Doğan, Mert Nobre, Fahri Tatan, Tümer Metin, Mehmet Yozgatlı, Rüştü Reçber, Burak Yılmaz, Mehmet Aurelio.