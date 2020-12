In der Türkei sind binnen 24 Stunden nach offiziellen Angaben so viele Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert worden wie nie. Am Montag seien 203 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben, teilte Gesundheitsminister Fahrettin Koca mit.

Insgesamt hat das 83-Millionen-Einwohner Land bislang 15 103 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erfasst. Auch die Zahl der Neuinfektionen blieb auf einem hohen Niveau. Am Montag registrierten die türkischen Behörden 32 137 neue Fälle. Bei den Todesfällen liegt die Türkei aktuell weltweit auf Platz 10.

Die Regierung hatte die Corona-Restriktionen erst vor Kurzem verschärft. Seit Freitag gelten wieder landesweite Ausgangssperren am Wochenenden. Wochentags gilt eine abendliche Ausgehbeschränkung. Zudem sind Restaurants und Bars geschlossen und es gelten Einschränkungen für Menschen unter 20 und über 65 Jahren.

Die Corona-Situation im Land ist nach Einschätzung der Ärztevereinigung besorgniserregend. Intensivstationen in staatlichen Krankenhäusern seien überfüllt und das Gesundheitspersonal überlastet. Die Regierung hatte erst im November begonnen, täglich die vollständigen Fallzahlen zu veröffentlichen.

dpa/dtj