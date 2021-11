Israels Regierungschef Naftali Bennett hat ein in der Türkei verhaftetes israelisches Ehepaar als „unschuldige Bürger“ verteidigt.

Die beiden seien „versehentlich in eine komplizierte Lage geraten“, sagte Bennett am Sonntag bei der wöchentlichen Kabinettssitzung in Jerusalem. Die Israelis wurden nach Informationen der regierungsnahen türkischen Zeitung „Daily Sabah“ verhaftet, weil sie in Istanbul ein Privathaus von Präsident Recep Tayyip Erdoğan fotografiert haben sollen. Zusammen mit einem Türken droht ihnen nun eine Anklage wegen Spionage.

Bennett versicherte: „Wir tun alles, um das Problem zu lösen.“ Nach israelischen Medienberichten soll die Frau ihrer Familie zuhause in Israel ein Foto des Gebäudes geschickt haben mit den Worten: „So ein schönes Haus.“

In der Türkei sind Fotos in bestimmten Bereichen nur mit Genehmigung erlaubt

Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, das Pärchen habe das Haus aus dem Fenster eines Aussichtsturms fotografiert. Die beiden waren nach israelischer Darstellung in der Türkei, um einen Geburtstag zu feiern. Beide seien Busfahrer.

In der Türkei ist es grundsätzlich verboten, in militärischen Zonen und sonstigen Sicherheitszonen ohne Genehmigung Fotos zu machen. Im Oktober hatten türkische Medien berichtet, es seien mehrere israelische Agenten verhaftet worden. Die Beziehungen beider Länder gelten seit langem als gespannt.

dpa/dtj