Die Redaktion des Deutsch-Türkischen Journals bedankt sich bei seinen Leserinnen und Lesern und verlost anlässlich des islamischen Fastenmonats Medjoul-Datteln. Wie ihr mitmacht, erfahrt ihr hier.

Der Ramadan ist eine Zeit der Besinnlichkeit, der Nächstenliebe und des Teilens. Die DTJ-Redaktion möchte sich bei den Leserinnen und Lesern für die bisherige Treue bedanken. Deshalb verschenken wir den Klassiker im Ramadan, also Datteln!

So einfach könnt ihr eine von fünf Dattelpackungen (je 900 g) gewinnen:

Like diesen Beitrag auf facebook! ( hier geht’s zum Link Kommentiere den Beitrag und lasse uns und die Community wissen, worauf du dich im Ramadan am meisten freust! Die Gewinner werden durch ein automatisches System ermittelt und bekommen ihre Medjoul-Datteln nach Hause verschickt.

Teilnahmeschluss ist Montag, der 27. April 2020, 16.00 Uhr.

Teilnahmebedingungen: siehe unten

Viel Glück!

Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel

1. Das Gewinnspiel startet mit dem Posting auf Facebook und endet am Montag, 27. April, um 16.00 Uhr.

2. Es werden 5x 900 g Datteln verlost. Die Gewinner erhalten ihre Datteln per Versand kostenfrei geliefert.

3. Die Teilnahme erfolgt über einen Kommentar unter diesem Post: https://www.facebook.com/DTJONLINE/photos/a.186050054834689/2571864106253260/?type=3&theater

4. Kommentare, die gegen die Facebook-Richtlinien, deutsches Recht und/oder das Copyright verstoßen, werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Der Teilnehmer ist damit vom Gewinn ausgeschlossen.

6. Teilnahmeberechtigt sind Personen aus der Bundesrepublik Deutschland.

7. Mindestalter für die Teilnahme ist 18.

8. Die Gewinner werden nach Gewinnspielende nach dem Zufallsprinzip ermittelt.

9. Die Gewinner werden über die Kommentarfunktion des Facebook-Posts informiert. Jeder Gewinner muss sich innerhalb von 24 Stunden per E-Mail an info@dtj-online.de oder über eine private Nachricht an die DTJ-Online Facebookseite mit seinen Adressdaten melden. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb dieser Frist, wird das Ticket erneut unter allen Teilnehmern verlost.

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

13. Dies ist kein Gewinnspiel von Facebook!