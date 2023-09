Ein Video in sozialen Medien zeigt einen Gymnasiasten aus Istanbul, der an einem Porträt des Staatsgründers, Mustafa Kemal Atatürk, pubertäre Späße macht. Die Folge: ein landesweiter Shitstorm. Kurze Zeit später wird er verhaftet. Dagegen regt sich politischer Protest.



Ein Video, das Anfang der Woche in den sozialen Medien kursierte, hat schwere Folgen für einen 17-jährigen Gymnasiasten aus Istanbul. In dem Clip ist zu sehen, wie der Jugendliche ein ausgedrucktes Foto des türkischen Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk in der Hand hält und pubertäre Späße macht. Seine Freunde filmten und teilten die Aktion in sozialen Medien.

Nach einem landesweiten Shitstorm reagierte die Polizei unverzüglich auf die Veröffentlichung des Videos und nahm den Jugendlichen A.E.S. fest. Nach seiner Vernehmung musste er sich vor dem 4. Strafgericht von Anadolu in Kartal verantworten. Kurze Zeit später wurde seine Inhaftierung angeordnet. A.E.S. befindet sich derzeit in Haft.

„Öffentliche Beleidigung des Andenkens an Atatürk“

Kemal Kılıçdaroğlu, der Vorsitzende der Republikanischen Volkspartei (CHP), die einst von Atatürk gegründet wurde, äußerte seine Ansicht zu dem Vorfall und betonte: „Die Beleidigungen gegenüber dem Gründer unserer Republik, dem Großen Atatürk, sind das Ergebnis des Klimas, das die Regierung geschaffen hat. Wir können diese Hässlichkeit nicht akzeptieren.“

Die Lösung bestehe jedoch nicht darin, ein Kind zu bestrafen, das auf diese Weise erzogen, getäuscht und manipuliert wurde. In der Türkei ist die „öffentliche Beleidigung des Andenkens an Atatürk“ ein strafrechtliches Vergehen. Dieses Gesetz verbietet jegliche Form von Verleumdung oder Beleidigung Atatürks.

Verstöße gegen dieses Gesetz ziehen empfindliche strafrechtliche Konsequenzen nach sich und werden sowohl rechtlich als auch gesellschaftlich ernst genommen. Sie dienen dazu, das Andenken Atatürks und seine Bedeutung für das Land zu schützen und zu bewahren.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …