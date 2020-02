Türkgücü München drängt als erster deutsch-türkischer Verein in den Profifußball. Der Verein stößt Skeptiker mit ungewöhnlichen Ideen vor den Kopf, dominiert nebenbei aber die Regionalliga Bayern. Wird Türkgücü Münchens neue Nummer zwei?

Halbmond auf weiß-blauem Grund: Das Wappen des Regionalligisten Türkgücü München verdeutlicht den Spagat. Als deutsch-türkischer Migrantenverein ist die Heimat des Vereins hybrid. Irgendwie halbmond, Türkei, Moschee, aber doch auch München, Bayern, Hofbräuhaus. Diese Zerrissenheit lämht den Klub allerdings keineswegs.

Im Gegenteil. Aktuell führt der Münchener Klub die Tabelle der Regionalliga Bayern mit acht Punkten Vorsprung an. Dem Portal „transfermarkt.de“ zufolge wäre der Verein als Aufsteiger der erste von Migranten gegründete Fußballverein in einer deutschen Profiliga. Doch das reicht den Verantwortlichen nicht. Langfristig will der Klub in die zweite Liga. So vollmundig formuliert es zumindest Hasan Kıvran.

Türkgücü marschiert durch die Ligen

Der Präsident des Klubs steht maßgeblich für den Erfolg von Türkgücü. Kıvran ist seit 2016 in Amt und Würden. Seine Geschäftskontakte weiß er förderlich für seinen Klub einzusetzen: Der Hauptsponsor unterstützte früher maßgeblich Manchester United. Auch Kıvran selbst hat investiert. Die Folge: Zuletzt ist Türkgücü im Amateurfußball durchmarschiert, von der Landesliga in die Bayernliga in die Regionalliga. Um dort zu bestehen und – so der ehrgeizige Plan – direkt aufzusteigen, wurde fast der gesamte Meisterkader ausgetauscht.