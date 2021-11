Stefan Kuntz darf mit der türkischen Fußball-Nationalmannschaft noch auf die Endrunden-Teilnahme hoffen. Das System der Playoffs ist dieses Mal aber anders als üblich gestaltet.

Die Türkei gewann das letzte Gruppenspiel der WM-Qualifikation in Montenegro mit 2:1 (1:1) und landete mit 21 Zählern vor Norwegen (18). Die Tore beim etwas glücklichen, aber unter dem Strich verdienten Sieg erzielten Kerem Aktürkoğlu (22.) und Orkun Kökçü (60.). Die Gastgeber waren durch Fatos Beqiraj früh in Führung gegangen (4.). Damit gab es seit dem Amtsantritt von Stefan Kuntz drei Siege und ein Unentschieden für die Türken.

Als vorerst letzte Mannschaft löste am Dienstagabend die niederländische Auswahl das Ticket zur Winter-Weltmeisterschaft in Katar im kommenden Jahr. Das Team gewann in Amsterdam ohne den verletzt fehlenden Bondscoach Louis van Gaal durch zwei sehr späte Tore mit 2:0 (0:0) gegen Norwegen und verwies die Türkei in der Gruppe G damit auf Platz 2. Deutschland, Titelverteidiger Frankreich und acht weitere Teams aus Europa hatten ihren Platz bei der Fußball-WM 2022 bereits zuvor sicher.

Playoff-System nicht ohne

Dagegen müssen Europameister Italien, Cristiano Ronaldos Portugiesen, die Elf von Kuntz sowie neun weitere Teams den Umweg über die Playoffs gehen. Gespielt wird vom 24. bis 29. März 2022, drei WM-Plätze sind dann noch zu vergeben. Dabei sind die zehn Gruppenzweiten der europäischen WM-Qualifikation und die zwei besten Gruppensieger der Nations League, die noch kein direktes WM-Ticket oder einen Playoff-Platz ergattert hatten. Das sind Österreich und Tschechien.

In den Playoffs spielen: Italien, Nordmazedonien, Österreich (über Nations League), Polen, Portugal, Russland, Schottland, Schweden, Tschechien (über Nations League), Türkei, Ukraine, Wales.

Mit Halbfinale und Finale

Bei der Auslosung am 26. November werden zwölf Nationen in drei Playoff-Wege mit je vier Mannschaften gelost. Es werden jeweils zwei Halbfinals und ein Finale ausgetragen, ein Rückspiel gibt es nicht. Die Gewinner der drei Wege qualifizieren sich dann für die WM.

Insgesamt nehmen 32 Nationen an der WM 2022 teil. Katar ist als Gastgeber automatisch qualifiziert. Das Turnier beginnt am 21. November, das Finale ist für den 18. Dezember angesetzt.

dtj/dpa