Wie gewohnt, kann das Neun-Euro-Ticket an den Fahrkartenautomaten und in den Kundenzentren der Nahverkehrsverbünde und der Deutschen Bahn gekauft werden. Überdies soll es möglich sein, das Ticket mithilfe der Apps und auf den Internetseiten der Verkehrsbetriebe sowie über die App DB Navigator zu erstehen.

Wer bereits ein Monatsticket im Abo nutzt, bekommt durch das Neun-Euro-Ticket. Im Gegenteil: Denn Kund:innen müssen nichts tun. Die jeweiligen Verkehrsbetriebe verrechnen die Kosten und ziehen ihren Abonnent:innen entweder nur neun Euro vom Konto ab oder erstatten den entsprechenden Betrag nachträglich.

Was passiert, wenn plötzlich alle Zug fahren wollen?

Tatsächlich gibt es Befürchtungen, dass die Nah- und Regionalverkehrszüge in den Sommermonaten besonders in touristischen Regionen Deutschlands, wie an Ost- und Nordsee, im Schwarzwald oder am Bodensee, schnell an ihre Kapazitätsgrenzen kommen werden. Die Bahn-Gewerkschaft EVG warnt bereits vor chaotischen Zuständen.

Ob es tatsächlich so kommt, werden die kommenden Wochen zeigen.