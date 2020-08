Die türkische Lira gerät ungebremst von einem Rekordtief ins nächste. Wenn Präsident Erdoğan die Währung retten will, muss er einen unliebsamen wie unwahrscheinlichen Weg gehen: sein Scheitern eingestehen.

Rekordtief nach Rekordtief: Die türkische Währung ist in dieser Woche wieder einmal eingebrochen. Nach Monaten, in denen der Kurs stabil blieb, gab er trotz verzweifelter Maßnahmen der Banken des Landes wieder nach. In der Nacht zum Montag sank der Wert der Lira zum Dollar auf 7,4084 Lira und lag damit so niedrig wie noch nie. Der Euro erreichte mit 8,7217 Lira einen neuen Spitzenwert.

Präsident Recep Tayyip Erdoğan blieb ruhig. Währungsschwankungen „passieren immer wieder, so etwas kommt und geht“, sagte er. Fakt ist aber, dass die hohe Inflation und die unsichere Lage für ausländische Geldgeber in der Türkei die Währung weiter in die Knie zwingen. Der Konflikt mit Griechenland verstärkt die schwierige Lage der Währung.

Fehlende Touristen, fehlerhafte Geldpolitik