Eine eigene Automarke, das war schon immer ein großer Wunsch der Türken.

So auch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Dieser sagte unlängst, die Türkei verdiene Besseres, als die Autos anderer Hersteller zusammenzusetzen.

Dabei versuchte das Land schon in den 1960er Jahren ein eigenes Auto zu bauen. Damals war ein erster Versuch der Türkei mit einer Eigenmarke – dem „Devrim“ – gescheitert. „Damals haben sie es geschafft, den Weg von „Devrim“ zu stoppen, aber dieses Mal werden sie uns nicht stoppen“, sagte Erdoğan, ohne das „sie“ zu konkretisieren. Der Präsident bezieht sich dabei auf das neue Auto aus türkischer Herstellung mit dem Namen TOGG. Das Elektroauto sei nicht nur für den türkischen Markt gedacht, sondern solle weltweit vertrieben werden.

Türken warten auf Fertigstellung des neuen Autos

Viele feierten das Auto, als Erdoğan es Ende 2019 vorstellte. Seitdem warten Türken in aller Welt auf seine Fertigstellung und den Verkaufsstart. Das bietet auch Raum für Spekulanten. So ging zuletzt eine Preisliste durch die sozialen Medien. Ursprung dafür ist eine Kolumne des Habertürk-Journalisten Fatih Altaylı. Altaylı spricht in seiner Kolumne von inoffiziellen, internen Informationen. So schreibt der Journalist beispielsweise über den möglichen Verkaufspreis des neuen Autos. „Erwarten Sie kein günstiges Auto“, warnt er vor. Der Grundpreis könne ungefähr bei 25.000 US-Dollar liegen. Etwas bessere Modelle gebe es für 30 bis 35.000 US-Dollar, so Altaylı, der vor allem mit seiner Sendung „Teke tek“ Bekanntheit erlangte.

TOGG: Vor 2022 keine Preise

Der TOGG-Hersteller dementierte die Preise in einer Mitteilung auf Twitter. „Wir wissen nicht, wer die Preise veröffentlicht hat. Wir waren es jedenfalls nicht. Vor dem Jahr 2022 können wir ohnehin keine Zahlen bekanntgeben“, hieß es in dem Tweet. 2022 soll der Verkauf starten.

Türkiye’nin Otomobili’nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022’den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz. Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz 😉#TOGG — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) August 12, 2020