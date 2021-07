Bei einem Anschlag in Nordsyrien sind am Samstag mehrere türkische Soldaten getötet und verwundet worden.

Das Militär sei in einem gepanzerten Fahrzeug angegriffen worden, teilte das Verteidigungsministerium am Samstagabend mit. Zwei Soldaten seien gestorben, zwei weitere verwundet worden. Man habe die „Terror-Ziele“ in der Region ausfindig gemacht und diese unter Beschuss genommen, hieß es.

1️⃣Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 24, 2021

Der Anschlag ereignete sich nach Angaben des Verteidigungsministeriums in einem Gebiet, das seit 2016 unter türkischer Kontrolle steht. Damals hatte die Türkei die syrische Grenzregion in einem Militäreinsatz eingenommen, der sich gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), aber auch gegen die Kurdenmiliz YPG richtete. Wer für den Anschlag auf die Soldaten verantwortlich war, blieb zunächst unklar.

dpa/dtj