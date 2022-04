Das Schulnetzwerk WERTvoll hat einen Wettbewerb organisiert, bei dem sich rund 250 Schüler:innen anhand von Fabeln und Geschichten mit „Nachhaltigkeit“ beschäftigten. Dabei entstanden kreative Ideen.

Tag für Tag spüren wir die Folgen des Klimawandels immer mehr. Das waren zum einen der Starkregen von 2016 und im Jahr darauf. Ebenso die heißen und trockenen Sommerjahre 2018 und 2019, Überschwemmungen oder die Zunahme von Schädlingen. Selbst die Blütezeiten von Pflanzen haben sich teilweise verschoben. Der Klimawandel ist also bereits in vollem Gange. Das mangelnde Interesse der Erwachsenen hat Greta Thunberg schon oft genug kritisiert, doch befasst sich die Jugend ausreichend mit Klimawandel und Nachhaltigkeit?

Dem Schulnetzwerk WERTvolle Schulen ist das ein besonderes Anliegen. Das vom Berliner Schulträger IBEB gegründete Netzwerk organisiert regelmäßig Aktionen, um die „Werte- und Sinnesorientierung sowie die Persönlichkeits- und Charakterbildung von SchülerInnen zu stärken“, heißt es in einer Pressemitteilung. Das übergeordnete Ziel sei „die Förderung von Kindern und Jugendlichen zu selbstbewussten Individuen, die Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen“.

Nachhaltigkeit im Fokus von Fabeln und Geschichten

In diesem Zusammenhang organisierte das Schulnetzwerk zum zweiten Mal einen Wettbewerb. Während es bei dem ersten Wettbewerb vergangenes Jahr um Empathie ging, drehte sich diesmal alles um Nachhaltigkeit. Schüler:innen wurden dabei dazu aufgerufen, sich literarisch mit dem Thema zu beschäftigen. So reichten rund 250 Teilnehmende ihre Werke in den Kategorien „Fabel auf Deutsch“, „Kurzgeschichte auf Deutsch, Englisch oder Türkisch“ und „Essay auf Deutsch, Englisch oder Türkisch“ ein. Die Gewinner der Kategorien durften sich auf Sach- und Geldpreise freuen.

Teamsprecher Özer Tefci zeigte sich glücklich über die Einsendungen und dankte den Schüler:innen in einer Videobotschaft: „Dieses Jahr habt ihr eure Fabeln, Kurzgeschichten und Essays über das aktuell begehrte Thema Nachhaltigkeit geschrieben, um die Menschen aufzuklären, unsere Natur zu schützen und die globale Erderwärmung zu stoppen.“ Aufgrund der aktuellen Corona-Situation fand die Preisverleihung per Livestream online statt.



„Idee ist der erste Schritt für neue Realitäten“

Schirmherr des Wettbewerbs war der Bundestagsabgeordnete Helmut Kleebank (SPD). „Das geschriebene und gesprochene Wort ist das Mittel, mit dem wir uns ausdrücken, unsere Gedanken mitteilen und Ideen in die Welt bringen. Denn die Idee ist der erste Schritt, um neue Realitäten zu schaffen“, sagte Kleebank in seiner Videobotschaft. Der ehemalige Bezirksbürgermeister von Berlin Spandau erklärte weiter: „Darum geht es auch beim Thema Nachhaltigkeit. Unsere Realität so zu verändern, dass nicht nur wir, sondern auch unseren Nachfahren von guten Lebensgrundlagen profitieren.“

Kreative Ideen präsentiert

Bei der Preisverleihung wurden teilnehmende Schüler:innen eingeblendet, die ihre Sichtweisen auf das Thema Nachhaltigkeit erklärten – mit durchaus kreativen Ideen. Dabei zeigte sich auch noch einmal, wie sehr sich diese Kinder und Jugendlichen bereits mit Nachhaltigkeit beschäftigt haben und welch großen Wert sie darauf legen.