Großeinsatz in Istanbul. 121 Adressen in 7 Stadtteilen am Bosporus wurden nach Anhängern und Rekruten von Sedat Peker durchsucht. Mindestens 43 Personen wurden verhaftet.

Vor wenigen Monaten war er noch ein glühender Verteidiger des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Er trat regelmäßig in den Medien auf, postete via Social Media Hassbotschaften in Richtung Opposition. Seine Haltung pro Regierung wurde auch vonseiten der Partei des türkischen Präsidenten nicht zurückgewiesen. Doch das Blatt hat sich nun offenbar gewendet.

Heute wird diese Person gejagt. Es geht um keinen geringeren als um Sedat Peker. Der Mafia-Anführer ist bekanntlich auf der Flucht im Exil. Zunächst setzte sich der Mafiosi in Montenegro ab, anschließend reiste er weiter nach Nordmazedonien. Doch nachdem er von der dortigen Behörden verhaftet wurde, schob man ihn auf eigenen Wunsch in den Kosovo ab. Seitdem Peker die Türkei verlassen hat, reist er mit einem gefälschten nordmazedonischen Pass. Sein Name auf dem Fake-Pass lautet „Djadin Ademovski“.

Seit seiner Entlassung aus der Haft durch die AKP-Regierung im Jahre 2014 galt Peker als einer der größten Unterstützer des türkischen Präsidenten. Er ging für ihn sogar mit Drohungen an die Öffentlichkeit. Einen Höhepunkt erreichte seine Drohkulisse, als dem TV-Moderator Ahmet Hakan durch Männer von Peker die Nase gebrochen wurde. Hakan war durch Kritik an der Regierung aufgefallen. Nach dem Vorfall entwickelte er sich zum Sprachrohr der AKP.

Peker hat seinen Thron an Alaattin Çakıcı verloren

Sedat Peker ist ein mehrfach vorbestrafter türkischer Ultra-Nationalist. Ihm werden dutzende ungeklärte Morde zugeschrieben. Zudem fallen Mitglieder seiner Gruppierung immer wieder mit Fällen von Kindesmissbrauch auf. Doch seine politische Positionierung bescherte Peker einige glückliche Jahre in der Türkei. So wurde er 2017 bei einer Preisverleihung der Erdoğan-nahen Tageszeitung „Milliyet“ sogar als Geschäftsmann mit dem größten ehrenamtlichen Engagement ausgezeichnet. Doch seine Regentschaft hat ein Ende. Spätestens seit der Freilassung von Alaattin Çakıcı im vergangenen Jahr musste Peker seinen Thron räumen. Auch wenn Peker mehrfach betont hat, dass es keine Probleme zwischen ihm und Çakıcı gebe, liegt der Zusammenhang auf der Hand.