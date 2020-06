Türkei-Urlauber müssen bei ihrer Rückkehr nach Deutschland in Quarantäne. Dies gilt vorerst bis zum 1. Juli. Alternativ kann man einen Covid-19-Test vorlegen, um die Quarantäne zu umgehen.

Die Corona-Maßnahmen stellen auch Urlauber und Reisende vor Herausforderungen. Vor allem Türkei-Urlauber hatten und haben mit vielen Irritationen zu kämpfen. So war lange nicht klar, ob Reisende sowohl bei ihrer Einreise in die Türkei als auch bei ihrer Rückkehr nach Deutschland in häusliche Quarantäne müssen oder nicht. Von Seiten der Türkei wurde schnell bekannt gegeben, dass Urlauber nicht in Quarantäne müssen, wenn sie in die Türkei einreisen. Einreisende Touristen werden derzeit mit Wärmebildkameras und Infrarot-Messungen überprüft.

Anders sieht es bei der Wiederkehr nach Deutschland aus. Denn das Auswärtige Amt hat für die Türkei eine Reisewarnung ausgesprochen. Das führt bei Reisenden zu vielen Problemen. So müssen im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus die Kosten für die Versorgung durch die Krankenkassen nicht gedeckt werden.

Unklare Vorgaben bezüglich Quarantäne in Deutschland

Aber auch bezüglich einer Quarantäne gibt es Unklarheiten. Das liegt auch an der föderalen Struktur hierzulande. Während viele Bundesländer sich zum Thema nicht konkret geäußert haben, hat NRW eine 14-tägige Quarantäne für Wiederkehrer aus bestimmten Ländern beschlossen. Unter diesen Ländern befindet sich auch die Türkei. Diese Regelung gilt vorerst bis zum 1. Juli (DTJ-Online berichtete).

Diese häusliche Quarantäne können Reisende umgehen, in dem sie kurz vor ihrer Abreise einen Test machen lassen. Der Test darf zum Zeitpunkt der Einreise in NRW keine 48 Stunden alt sein.

Test kostet etwa 14 Euro

Laut „Amt für Auslandstürken“ (YTB) soll ein entsprechender Test 110 Türkische Lira (rund 14,32€) kosten. Die Testergebnisse sollen dann online in englischer Sprache zur Verfügung gestellt werden, sodass die problemlose Einreise in Deutschland erfolgen kann.

Derzeit gibt es in der Türkei 137 zertifizierte Stellen, die die Covid-19 -Tests durchführen können. Klicken Sie hier, um die Liste einzusehen.