So einen geschlossenen Aufstand gegen die türkische Regierung gab es lange nicht mehr. Unter dem Hashtag #HerŞeyGüzelOlacak formiert sich ein friedlicher Widerstand gegen die Entscheidung der Hohen Wahlkommission und eine Solidaritätskampagne mit dem CHP-Kandidaten. Einige Social Media Teams von Stadtverwaltungen sind dabei besonders kreativ.

Nach der Entscheidung der Hohen Wahlkommission (YSK) die Bürgermeisterwahl von Istanbul zu annullieren, wurde in der Türkei eine große Welle der Solidarität mit dem CHP-Politiker Ekrem İmamoğlu ausgelöst. Imamoğlu, Bürgermeisterkandidat der kemalistischen CHP, gewann die Wahl in Istanbul am 31. März hauchdünn vor AKP-Kandidat Binali Yıldırım. Die AKP reichte aber viele Beschwerden ein und bewirkte am Montagabend endgültig eine Annullierung der Wahlen. Die Neuwahl soll am 23. Juni stattfinden. Die Entscheidung stieß international sowie national auf scharfe Kritik.

#HerŞeyGüzelOlacak: Alles wird gut werden

In der Türkei formierte ich via Social Media ein Widerstand gegen diese Entscheidung. Viele Twitter-Nutzer zeigten sich solidarisch mit CHP-Politiker Ekrem Imamoğlu, der den Türken Mut machte friedlich gegen die Entscheidung zu demonstrieren. Schnell formierte sich unter dem Hashtag #HerŞeyGüzelOlacak (Alles wird gut werden) eine Kampagne. Den Slogan hatte der CHP-Politiker während des Wahlkampfes in Anlehnung an die Worte eines jungen Anhängers geprägt.

Tarkan: „Licht am Horizont scheint viel heller als sonst“

Viele prominente Künstler beteiligen sich an der Kampagne. Darunter auch der in Deutschland bekannte Popstar Tarkan. Auf Twitter schrieb Tarkan: „Gestern Nacht konnte ich nicht schlafen. Aber siehe da, am Morgen schien das Licht am Horizont viel heller als sonst. Da habe ich verstanden, dass #AllesGutSeinWird“

Auch andere Stars beteiligten sich an der Kampagne. Besondere Aufmerksamkeit erlangten die Social Media-Beiträge von anderen Stadtverwaltung. Vor allem touristische Stadtverwaltungen verlangten von Bürgern Istanbuls am 23. Juni Istanbul nicht zu verlassen und sich an den Wahlen zu beteiligen.

Istanbul sollen kein Urlaub machen: „Am 23. Juni schneit es in Bodrum“

Die Stadt Adana schrieb: „In Adana wird das Wetter 150 Grad sein“, Das Social Media Team der touristischen Stadt Bodrum schrieb, „Man sagt, es werde am 23. Juni in Bodrum schneien.“ Am 24. Juni erwarte man aber alle Istanbuler wieder in Bodrum. Andere Seiten warnten ironisch vor einem gleichzeitigen Schnee- und Sandsturm am 23. Juni.

