Bei einem schweren Erdbeben in der Osttürkei sind am Freitagabend mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen und über 500 verletzt worden. Das sagte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca mehreren türkischen Medien zufolge.

Die Katastrophenschutzbehörde AFAD hatte zunächst angegeben, dass das Beben um 20:55 Uhr Ortszeit eine Stärke von 6,8 gehabt habe. Die türkische Kandilli-Erdbebenwarte meldete laut staatlicher Nachrichtenagentur Anadolu kurz darauf eine Stärke von 6,5. Das Zentrum habe im Bezirk Sivrice in der Provinz Elazığ gelegen. Das Beben soll auch in vielen angrenzenden Provinzen, u.a. in Malatya, zu spüren gewesen sein. Selbst in den östlichen und südlichen Nachbarländern der Türkei habe man die Erdstöße vernommen, hieß es.

Zahl der Todesopfer dürfte weiter steigen

Es wird damit gerechnet, dass die Zahl der Toten in den nächsten Stunden noch ansteigt, da durch das Beben viele Häuser zerstört wurden. 13 Tote wurden bislang aus Elazığ gemeldet, 5 aus Malatya. Viele türkische Städte schickten Bergungs- und Rettungskräfte sowie das nötige Rüstzeug, um das Personal vor Ort zu unterstützen.

Besondere Gefahr besteht in den nächsten Stunden durch weitere Nachbeben, die erwartet werden. Daher werden die meisten Menschen die Nacht im Freien verbringen. Dem Wetterdienst zufolge werden die Temperaturen im betroffenen Gebiet in den nächsten Stunden auf -7 bis -12 Grad Celsius fallen. Ali Erbaş, Vorsitzender der türkischen Religionsbehörde Diyanet, bot an, dass Menschen die Nacht auf Wunsch und zur Not auch in den umliegenden und nicht einsturzgefährdeten Moscheen verbringen könnten.

Die Türkei ist besonders erdbebengefährdet. Eines der tödlichsten Beben war eines der Stärke 7,6 im Jahr 1999. Das Epizentrum lag damals in Gölcük südöstlich von Istanbul. Es gab zehntausende Verletzte und Tote. In Elazığ kam es zuletzt am 8. März 2010 zu einem ähnlich schweren Erdbeben mit einer Stärke von 6,1. Damals starben 51 Menschen, 34 wurden verletzt. Dieser Artikel wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Letztes Update am 25.01.20 um 0:56. dpa/dtj