Die türkische Tageszeitung Sabah hat eine Gegendarstellung des Vorsitzenden der Stiftung Bildung und Dialog, Ercan Karakoyun, veröffentlicht. Die Stifung Bildung und Dialog gilt als Vertreter der Hizmet-Bewegung in Deutschland.

Vergangenes Jahr veröffentlichte die Sabah einen Beitrag, in der Karakoyun vorgeworfen wurde, einen türkischen Diplomaten und seine Ehefrau zu verstecken. Der Diplomat sei auf der Flucht vor der türkischen Regierung und wurde von der Zeitung als „Verräter“ deklariert.

Sabah gibt Fehler zu

Karakoyun ging gegen diese Behauptung juristisch vor und erzwang vor Gericht eine Gegendarstellung. Diese wurde heute sowohl in der Print- als auch in der Onlineausgabe der Zeitung publiziert. In der Gegendarstellung, die an prominenter Stelle veröffentlicht wurde, heißt es: „Wir korrigieren diesen Beitrag wie folgt: Karakoyun hat Ayhan Dagli und seine Frau Fatma Dagli nie versteckt. Karakoyun hat die beiden nie kennengelernt“